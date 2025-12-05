Edirne Valisi Yunus Sezer, Arnavutluk heyetini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Arian Jaupllari, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Danışmanı İrfan Tarelli, Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Başkanı Kenan Sevinç ve ATTSO Genel Sekreteri Ziya Arnavutoğlu, Sezer'i ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Veliler ve öğretmenler kan bağışında bulundu

Edirne'de, Şehit Asım İlkokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Okulumda Kampanya Var" Projesi kapsamında kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde veliler okul bahçesine kurulan mobil kan alma birimine gelerek bağışta bulundu.

Kan bağışında bulunan Tugay Akbaş, kampanyayı oldukça anlamlı bulduğunu söyledi.

Çocukların velileri teşvik ettiğini belirten Akbaş, "Kampanyayı duyunca çok heyecanlandılar. Aile olarak gelip destek olmak istedik. Hem çocuklarımıza örnek olduk hem de kan bağışında bulunduk." dedi.

5 Aralık Kadın Hakları Günü

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balkanlı, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü gururla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan bu tarihsel hakkın, yalnızca bir hukuk düzenlemesi olmadığını ifade eden Balkanlı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin aydınlanma devrimlerinin en önemli göstergelerinden biridir. Ancak ne yazık ki, aradan geçen yıllara rağmen kadınların eşit yurttaşlık mücadelesi hala devam etmektedir. Kadınlar, hayatın her alanında büyük başarılar gösterirken; bir yandan da sistematik şiddete, ayrımcılığa ve eşitsizliğe karşı direnmektedir.

Kadınların özgür, eşit ve güvenli bir ülkede yaşaması için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınların siyasete, demokrasiye, toplumsal yaşama tam ve eşit katılımı için çalışmaya devam edeceğiz."

TÜ heyeti Bulgaristan'da üniversite ziyaretleri gerçekleştirdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, uluslararası işbirliği faaliyetleri kapsamında Bulgaristan'da Filibe Tıp Üniversitesi ve Stara Zagora Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ heyeti, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav'a gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinin ardından Filibe Tıp Üniversitesinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Angel Uchikov'un ev sahipliğinde yapılan toplantıda, akademik ve kültürel ortaklıklar görüşülüp işbirliği protokolü imzalandı.

TÜ heyeti, Stara Zagora Üniversitesi'ni de ziyaret ederek ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

EDAK "Akreditasyon Belgesi" almaya hak kazandı

Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) "Akreditasyon Belgesi" almaya hak kazandı.

EDAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekip Lideri Hakan Sözbir, yaptığı yazılı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığında düzenlenen törende aldıkları belgeyle derneğin afet ve acil durumlara müdahalede yetkinliğinin kanıtlandığını belirtti.

Bölgesel ve ulusal ölçekte daha etkin görevlerde bulunacaklarını belirten Sözbir, "Bu belge Edirne için büyük bir gurur kaynağı. Başta Valimiz Yunus Sezer olmak üzere AFAD Edirne İl Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.