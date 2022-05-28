Edirne'den kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'den kısa kısa

AA - Gökhan Zobar - Güncel
Edirne'den kısa kısa

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Sarıcaali Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Sarıcaali Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bayazıt, gıda üretim tesisinde incelemede bulundu yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayazıt, kooperatif tarafından ekimi yapılan ayçiçeği tarlalarını da gezdi.

Okul Öncesi Farkındalık Haftası

İpsala'da, "Okul Öncesi Eğitim Farkındalığı Şenliği" gerçekleştirildi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Okul Öncesi Farkındalık Haftası kapsamında Kaymakamlık himayesinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda etkinlik düzenlendi.

Kortej yürüyüşüyle başlayan program Kapalı Pazar Yeri'nde devam etti.

Şenlikte çocuklar, renkli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title