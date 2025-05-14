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Edirne'deki Sınır Kapısında Uyuşturucu Operasyonu: 45 Kilo Kokain ve 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne'deki Sınır Kapısında Uyuşturucu Operasyonu: 45 Kilo Kokain ve 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yapılan uyuşturucu operasyonunda 45 kilo 823 gram kokain ve 5 kilo 156 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda minibüs ve otomobilde narkotik köpeği Bodri ile yapılan aramada 45 kilo 823 gram kokain, 5 kilo 156 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, yurda giriş yapmak üzere gelen kapalı kasa minibüsü şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti. Minibüste eğitimli köpek Bodri ile yapılan aramada, zemin kaplamasının altına gizlenmiş, 45 kilo 823 gram kokain ele geçirildi.

Hamzabeil Sınır Kapısı'nda düzenlenen ikinci operasyonda, yurda giriş yapmak üzere gelen bir otomobil, sevk edildiği X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine Bodri ile yapılan aramada tampon içine gizlenmiş 5 kilo 156 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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