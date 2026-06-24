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AB destekli projeyle Edirne Kaleiçi'ndeki İtalyan Kilisesi yerleşkesi restore edilecek

AB destekli projeyle Edirne Kaleiçi'ndeki İtalyan Kilisesi yerleşkesi restore edilecek
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Trakya Üniversitesi yürütücülüğünde AB destekli proje kapsamında Edirne Kaleiçi'ndeki İtalyan Kilisesi ve ek binalarının restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları başladı.

Trakya Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında, Edirne Kaleiçi'nde bulunan İtalyan Kilisesi ve ek binalarının restorasyon ve yeniden işlevlendirme süreci başladı.

Avrupa Birliği INTERREG VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 Programı kapsamında desteklenen "Maritsa Timeless Journey (Time<)" projesi çerçevesinde, İtalyan Kilisesi ve Ek Binaları Yerleşkesinde altyapı iyileştirme çalışmalarının yürütüleceği alanda yer teslimi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında yerleşkede incelemelerde bulunan T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Sınır Ötesi İş Birliği Daire Başkanlığı yetkilileri, çalışmalarla ilgili görsel kayıt çekimi yaptı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, programda yaptığı açıklamada, projenin üniversitenin kültürel mirasın korunmasına verdiği önemin somut göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Sınır ötesi iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmanın Edirne'nin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına da hizmet edeceğini ifade eden Tan, projede görev alan akademisyenlere teşekkür etti.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Şule Yılmaz Erten de projenin kapsamı, hedefleri ve ortakları arasındaki iş birliği hakkında bilgi verdi.

Erten, projenin kültürel mirasın korunmasının yanı sıra sınır ötesi iş birliğinin güçlendirilmesine ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasına katkı sunacağını kaydetti.

Program kapsamında, restorasyon ihalesini kazanan firma ile Trakya Üniversitesi Yapı İşleri Komisyonu arasında yer teslimi işlemleri tamamlandı.

Böylece Edirne'nin önemli kültürel miras alanlarından biri olan İtalyan Kilisesi ve ek binalarının yeniden işlevlendirilerek sürdürülebilir turizm odağında değerlendirilmesine yönelik uygulama süreci resmen başlamış oldu.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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