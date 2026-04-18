Edirne'de hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE'de bir hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Güney Çevreyolu Nilüfer Caddesi üzerinde bulunan bir hurdacı dükkanında meydana geldi. İşletmenin yol kenarında bulunan atık malzeme bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, cadde üzerinde önlem aldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sonucu alevler diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı