Edirne'deki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'deki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Edirne'nin Kayapa köyünde meydana gelen anız yangını, ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının ardından kapanan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol tekrar trafiğe açıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, YOL AÇILDI

Edirne'nin Kayapa köyünde başlayan anız yangını, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin müdahalesinin ardından 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek verdi. Yangında alevlerin tehdit etmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol, 2 saatin ardından trafiğe açıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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