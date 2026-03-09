Haberler

Edirne'de FETÖ hükümlüsü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yurt dışına yasa dışı yolla kaçma hazırlığında bulunan FETÖ hükümlüsü H.Y. yakalandı. Yapılan operasyonda H.Y. ile birlikte hırsızlıktan aranan başka bir şüpheli ve 6 düzensiz göçmen de ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan şüphelilerin bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, FETÖ üyeliği suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan Ö.Ç. ile 6 düzensiz göçmen yakalandı.

H.Y. ve Ö.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yakalanan yabancı uyruklular ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Yüksel Yıldırım'ın kızından olay hareket

Bu hareketi Fener taraftarına yaptı
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi