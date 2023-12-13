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Edirne'de Yoğun Sis Etkili Oldu

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Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler sis ile kaplandı. Bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı.

EDİRNE'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sis ile kaplandı.

Kent, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sis ile kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 20 metreye kadar düştü. Bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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