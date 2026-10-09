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Edirne'de Yeşil Saros'ta balıkçı barınaklarına mavi kartlı atık sistemi görüşüldü

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Edirne'de Yeşil Saros'ta balıkçı barınaklarına mavi kartlı atık sistemi görüşüldü
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Edirne'de Yeşil Saros Projesi kapsamında balıkçı barınaklarındaki planlanan çalışmalar, kurum temsilcilerinin toplantısında değerlendirildi. Toplantıda mavi kartlı sıvı atık sistemi, pinger sistemleri ve hayalet ağ temizliğiyle deniz ekosisteminin korunması ele alındı.

Edirne'de yürütülen "Yeşil Saros" Projesi kapsamında balıkçı barınaklarında hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları ilgili kurumların temsilcileri değerlendirdi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, ilgili kurumların personeli ve Trakya Kalkınma Ajansı yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Edirne genelindeki balıkçı barınaklarında mavi kartlı sıvı atık sistemi kurulması, yunusları balıkçı ağlarından uzak tutmaya yönelik pinger sistemlerinin kullanılması, hayalet ağların temizlenmesi ve güneş enerjili soğuk hava depolarının oluşturulması konuları değerlendirildi.

Proje kapsamında balıkçılık faaliyetlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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