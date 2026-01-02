Edirne İl Halk Kütüphanesi baharda hizmete girecek

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Halk Kütüphanesinin iç bölümdeki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bahar aylarında hizmete açılacağını söyledi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin eğitim ve kültür hayatına değer katacak önemli bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Muhteşem bir kütüphane tasarlandığını belirten Sezer, binanın kaba inşaatının tamamlandığını, çalışmaların iç bölümde sürdüğünü dile getirdi.

Kütüphanede her yaş grubuna hitap eden kitaplıkların yanı sıra atölyeler, konferans salonu, kafeterya ve cep sinemalarının yer alacağını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"İnşa edilen kütüphane muhteşem bir yapı. Engelli bireylerin düşünüldüğü tüm imkanların sunulduğu harika kütüphane. Yazma eserlerin olduğu, 0-3 yaş grubu ve anaokulu grubu gibi her yaşa hitap eden kitaplıkların olduğu bir kütüphane.

Çocuk sinemalarıyla, konferans salonlarıyla kentimiz için önemli bir yapı. Kaba inşaatı bitti. İç kısmının tefrişatı içi gerekli para geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü gerekli malzeme alımlarını yapıyor. Hızlı şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar. İlkbaharla birlikte buranın da açılışı yapılacak."