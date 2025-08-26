Edirne'de Yeni Eğitim Dönemi Hazırlıkları Sürüyor

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada yeni dönemin sorunsuz başlaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmaların yerinde incelendiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nda kurumlarımızın yeni döneme sorunsuz bir şekilde başlaması doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla okullarımızda yaptığımız ziyaretlerle hazırlıkları yerinde incelemeye devam ediyoruz. Okullarımızın yeni döneme hazırlık süreçleri kapsamında yapılan ziyaretlerde, fiziki koşullar, eğitim materyalleri ve genel hazırlıklar gözden geçiriliyor. Yeni eğitim yılına güçlü bir başlangıç için çalışmalarımız aralıksız sürüyor."