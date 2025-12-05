Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri N.A. (40) ve Y.B.'yi (43) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden N.A. tutuklanırken, Y.B. ise ev hapsine çarptırıldı.