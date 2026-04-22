Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmeni tespit ederek yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'nün Saçlımüsellim köyünde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Ekiplerce, Afganistan, Eritre, Somali ve Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı