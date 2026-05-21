Ömeroba'da yangın sonrası ağaçlandırma

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören 46 hektarlık alana 146 bin fidan dikildi. Bölgeye uygun türler seçilirken, dikim alanlarının bakım ve kontrolleri devam ediyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü kırsalında, geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yangından etkilenen bölgelere yeniden fidan dikimi yapıldı.

Geçen yıl meydana gelen orman yangınında yaklaşık 46 hektarlık alan zarar görmüştü.

Yangının ardından başlatılan çalışmalar doğrultusunda bölgeye 146 bin fidan dikildi.

Dikilen fidanlar bölgenin toprak yapısı ve doğal bitki örtüsüne uygun türlerden seçildi.

Yaklaşık 150 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bölgede, dikim yapılan alanlar düzenli olarak kontrol ediliyor ve bakım çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
