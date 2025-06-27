Edirne'de Yangın Kontrol Altına Alındı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 400 dönüm buğday ve kanola ekili alan ile 600 dönüm anız yandı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde çıkan ve buğday tarlası ile ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Balya yüklü römorktan başladığı belirtilen yangında, ağaçlık alan ile 400 dönüm ekili buğday ve kanola, 600 dönüm anız ve yaklaşık 100 balya saman yandı.

Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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