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Edirne'de anızlık alandaki yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü

Edirne'de anızlık alandaki yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü
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Edirne'de otluk alandan anıza sıçrayan yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edirne'de otluk alandan anıza sıçrayan yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler önce çamlık alana, ardından anıza sıçradı. Bu sırada poligonda eğitim yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler itfaiyeye haber vererek alevlere müdahaleye başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın TOMA, orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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