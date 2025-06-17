Edirne'de Yangın: 250 Dönüm Buğday Tarlası ve 100 Dönüm Orman Zarar Gördü

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Edirne'nin Keşan ilçesindeki Mecidiye köyünde çıkan yangında, 250 dönüm buğday tarlası ve 100 dönüm orman zarar gördü. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde çıkan yangında zarar gören buğday tarlaları ve orman havadan görüntülendi.

Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyündeki buğday tarlasında, 15 Haziran'da öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek, ormana sıçradı. Havadan ve karadan 2 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında, yaklaşık 250 dönüm buğday ekili alan ve 100 dönüm orman zarar gördü. Bölgede uçuş yapan paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, yangından etkilenen alanları havadan görüntüledi. Görüntülerde; zarar gören tarlalar, orman ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı. Özkaya, yangına kısa sürede karadan ve havadan müdahale edildiğini belirterek, alanın denize yakın olması nedeniyle uçak ile helikopterlerin hızlı şekilde su alarak, alevlere müdahale ettiğini ve bu sayede yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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