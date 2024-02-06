Edirne'de yakalanan 6 yabani kuğu Gala Gölü Milli Parkı'na bırakıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir otomobilin bagajında yakalanan 6 yabani kuğu Gala Gölü Milli Parkı'na bırakıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ile hayvanların korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, İpsala'daki denetimleri esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilin bagajında yapılan aramada 6 yabani kuğu bulundu.

Şüpheliler H.U, O.E. ve O. B. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilere 170 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yabani kuğular, doğal yaşam alanları olan Gala Gölü Milli Parkı'na salındı.