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Edirne'de yakalama kararı bulunan 119 kişi adliyeye sevk edildi

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yakalama kararı bulunan 119 kişi adli makamlara sevk edildi.

Edirne'de yakalama kararı bulunan 119 kişi jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde icra edilen faaliyetler neticesinde, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden haklarında yakalama kararı bulunan 119 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Edirne Yargı Güvenlik Hukuk Politika Güncel Haberler

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