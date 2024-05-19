Üye Girişi
Haberler

Edirne'de yağmur etkili oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'ndeki güvercinler de yağmur suyu ile yıkandı. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu kentte, yağmurun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Edirne'de yağmur etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağmur belli aralıklarla şiddetini arttırdı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yanında şemsiyesi olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi. Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'ndeki güvercinler de yağmur suyu ile yıkandı. Çocukları ile dışarıya çıkan vatandaşlar da güvercinleri besledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve etkinliklerini izlemek için dışarıya çıktıklarını ve yağmura yakalandıklarını söyleyen Sudenur Nişantaş, yağmurun tarlalar ve çiftçiler için de bereket olduğunu belirtti.

Hava sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü kentte, yağmurun akşam saatlerine kadar belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Saraçlar Caddesi Edirne Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

 Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

 Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Cengiz Ünder neden yok, sakat mı? Galatasaray maçında Cengiz Ünder yok mu, yedeklerde mi, niye yok? İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü mü? İran Cumhurbaşkanı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kongo'da darbe mi oluyor? SON DURUM! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde neler oluyor, darbe mi oldu? Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi saat 19.00'da mı 20.00'de mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title