AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı.

Köy muhtarı Naci Paşa öncülüğünde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bir araya gelen İba, köy halkıyla sohbet etti.

Program kapsamında edilen dualara katılan İba ve vatandaşlar, ekin ve mahsuller için bereket temennisinde bulundu.

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

-Çanakkale kültür gezileri devam ediyor

Lalapaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Gezileri kapsamında üçüncü kafile programını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla ilçe sakinleri Çanakkale'nin tarihi ve manevi mekanlarını ziyaret etti.

Kültür gezileriyle vatandaşların milli tarih bilincinin artırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, programların belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.

-Edirne'de üreticilere zirai ilaçlama uyarısı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai ilaçlama yapacak üreticilere yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede, başta kanola olmak üzere birçok tarım ürününde verim ve kalitenin bal arılarına bağlı olduğu vurgulandı.

Arıların tozlaşmayı sağlayarak ürün verimini ve kalitesini artırdığı, aynı zamanda tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik rol üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, bilinçsiz tarımsal ilaçlamanın arı ölümlerine yol açtığına dikkat çekilerek, bunun doğrudan verim kaybına ve ekonomik zarara neden olduğu ifade edildi.

Üreticilere yönelik uyarılarda, ilaçlama öncesinde arıcılara bilgi verilmesi gerektiği belirtilirken, boş ilaç kutularının çevreye atılmaması istendi. Ayrıca arıcılara en az 7 gün önceden haber verilmesinin önemine işaret edildi.

-Edirne'de gübre desteği icmalleri askıya çıkarıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği icmallerinin askıya çıkarıldığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, destekleme kapsamında hazırlanan icmaller, Edirne ili merkez mahalle ve köylerinde 17 Nisan'a kadar askıda kalacak.

Açıklamada, icmallere itirazı olan üreticilerin 24 Nisan Cuma gününe kadar ilgili gübre bayilerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

Belirtilen tarihten sonra yapılacak itirazların değerlendirilmeyeceği kaydedildi.