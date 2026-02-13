Haberler

Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.Y. tutuklandı, eşi Ç.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçilirken, gözaltına alınan A.Y. (30) tutuklandı, karısı Ç.Y. (34) adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.Y. ve eşi Ç.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 475 uyuşturucu hap ele geçirilirken, A.Y. ve Ç.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, eşi Ç.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira

