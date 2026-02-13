Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçilirken, gözaltına alınan A.Y. (30) tutuklandı, karısı Ç.Y. (34) adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.Y. ve eşi Ç.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 475 uyuşturucu hap ele geçirilirken, A.Y. ve Ç.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, eşi Ç.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.