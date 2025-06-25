Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde 6 kişiyi uyuşturucu ile yakaladı. Üst aramalarda 35 gram sentetik uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 35 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel