Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde 6 kişiyi uyuşturucu ile yakaladı. Üst aramalarda 35 gram sentetik uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 35 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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