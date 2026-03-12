Haberler

Edirne'de uyuşturucu ecza ile yakalanan şüpheli gözaltında

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin üzerinde 339 sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi. E.Ü. isimli kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.U.'nun üzerinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. E.Ü.'nün bulunduğu araç Salarlı köyü yolu üzerinde polis tarafından durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 339 sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ü. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
