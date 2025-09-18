Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda 10 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 63 gram esrar, 56 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan D.Ş, Ö.Ş, ve N.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.