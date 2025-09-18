Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda sentetik uyuşturucu ve esrarın yanı sıra tabanca fişekleri ve cep telefonları ele geçirdi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda 10 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 63 gram esrar, 56 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan D.Ş, Ö.Ş, ve N.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
