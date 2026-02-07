Edirne'de 240 kilogram skunk ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de polisin, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte bir TIR'da yaptığı aramada 240 kilogram skunk ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen uluslararası uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele operasyonunu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; TIR ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile araçta ortak arama yapıldı. Arnamada 240 kilogram skunk ele geçirildi, E.S. isimli şüpheli yakalandı.