Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakan Yerlikaya: Edirne'de TIR ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan aramada 240 kilogram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel