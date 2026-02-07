Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda 240 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ve bir kişinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakan Yerlikaya: Edirne'de TIR ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan aramada 240 kilogram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.
