Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Edirne'de düzenlenen operasyonda 117 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu ve satışa hazır 65 bin uyuşturucu hap ile 5 zanlı yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen şüpheli tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının üst aramasında 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri teslim almak üzere sınır kapısına geldiği belirlenen bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma genişletildi.

Bu kapsamda, kentte imalathane olarak kullanıldığı belirlenen bir adreste yapılan aramada 117 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır 65 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu imalatında kullanılan 2 makine, 1 kompresör, 1 karıştırıcı, çok sayıda yeşil reçeteli ilaç etiketi, hassas teraziler ve boş kapsüller ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunduğu belirlenirken, zanlı Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede yakalandı.

Farklı adreslerde de arama yapılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.