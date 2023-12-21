Edirne'de uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı, kamyonetteki aküler çalındı
Edirne'de polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Aynı gün Uzunköprü ilçesinde ise bir kişinin kamyonetinden aküleri çalındı.
Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta durumundan şüphelendiği O.K'nin üzerini aradı.
Aramada 10.51 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kamyonetteki aküler çalındı
Uzunköprü ilçesinde kamyonetinden aküleri çalınan kişi polise başvurdu.
Hızır Reis Caddesi'nde park halindeki aracına gelen H.U. iki akünün yerinde olmadığını fark etti.
Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giden H.U. şikayette bulundu.