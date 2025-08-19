Edirne'de Usulsüz Çakar Kullanan Sürücüye Rekor Ceza

Edirne'de Usulsüz Çakar Kullanan Sürücüye Rekor Ceza
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, usulsüz çakar ışığı kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyeti de polis tarafından alındı ve aracı trafikten men edildi.

Edirne'de "usulsüz çakar" kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki kavşakta Edirne'den Keşan istikametine seyreden durumundan şüphelendikleri çakarlı SUV tipi aracı takibe aldı.

Z.D'nin kullandığı araç, Çöpköy kavşağında polis ekiplerince durduruldu.

Usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle sürücüye 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

Araç trafikten menedilirken sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
