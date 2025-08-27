Edirne'de Trafik Kazası: Dört Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.Ç'nin kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıkarak kaza yaptı. Olayda dört kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldılar.

Edirne'nin Havsa ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

S.Ç'nin kullandığı 22 PC 018 plakalı otomobil, Bakışlar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki yolcular Y.S, S.B.E, M.E.Ş. ve A.A.U. sağlık ekiplerince Havsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Alarmları kurun! Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj: Beni almadan dönmeyin

Kerem'den Fenerbahçe'ye mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.