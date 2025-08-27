Edirne'de Trafik Kazası: Dört Yaralı
Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.Ç'nin kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıkarak kaza yaptı. Olayda dört kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldılar.
Edirne'nin Havsa ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
S.Ç'nin kullandığı 22 PC 018 plakalı otomobil, Bakışlar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki yolcular Y.S, S.B.E, M.E.Ş. ve A.A.U. sağlık ekiplerince Havsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel