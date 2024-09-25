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Edirne'de Trafik Kazası: 81 Yaşındaki Adam Yaralandı

Edirne'de Trafik Kazası: 81 Yaşındaki Adam Yaralandı
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Edirne'de bir otomobilin çarptığı 81 yaşındaki Mustafa A, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi.

Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Halil Y'nin kullandığı MEA 2195 yabancı plakalı otomobil, Saraçlar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa A'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mustafa A, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

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