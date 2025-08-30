Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobile çarpan kamyonun kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Ö idaresindeki 34 NIS 083 plakalı kamyon, ilçe girişindeki kavşakta M.V. yönetimindeki 55 ACF 479 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden M.V. ile aynı araçtaki E.B.S. ve A.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Yusuf Akçiçek'in yeni takımı belli oldu

Gencecik yaşında Fener'e çuvalla para kazandırarak gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna Büyükelçiliği'nden Irak'ta Talabanilere suikast iddiasına yalanlama

Ukrayna'yı karıştıran suikast iddiası! Kürdistan detayı dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.