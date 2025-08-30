Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobile çarpan kamyonun kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Ö idaresindeki 34 NIS 083 plakalı kamyon, ilçe girişindeki kavşakta M.V. yönetimindeki 55 ACF 479 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden M.V. ile aynı araçtaki E.B.S. ve A.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel