Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İnönü caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, sollama esnasında kontrolü kaybederek kamyonetin tekerleğine ve ardından başka bir araca çarptı. Yaralı, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumu iyi.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İnönü caddesi üzerinde seyir halinde olan 59 EY 882 plakalı aracı sollamaya çalışan 22 ADC 782 plakalı motosiklet sürücüsü D.G. sollama esnasında kontrolü kaybederek kamyonetin tekerleğine ardından 22 ACF 161 plakalı araca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü D.G tedavisi için ambulans ile Uzunköprü Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan araçlarda hafif maddi hasar oluşurken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE