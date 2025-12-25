Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı

Edirne'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi yaralandı.

Edirne'de facianın eşiğinden dönüldü. Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi.

3 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan işçilerden biri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.