Edirne'de Tırla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü İ.E. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İ.E'nin kullandığı 34 ZK 3394 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kavşakta, M.T. idaresindeki 22 AEC 013 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
