Edirne'de Tır Park Halindeyken Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kişi Ağır Yaralandı
Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
O.A.Y. idaresindeki 31 EB 648 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda park halindeki Romanya plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel