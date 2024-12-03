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Edirne'de Tır Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de Tır Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda arızalanan tırından inen Polonya uyruklu sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili diğer tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne'de arızalanan tırından aracına bakmak için inen sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Polonya uyruklu Mieczyslaw Popowczak'ın sürücülüğünü yaptığı WRA 1162J plakalı tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Kayapa köyü yakınlarında arızalandı.

Tamirci çağıran ve tırından inen Popowczak'a, G.A'nın kullandığı 50 DN 437 plakalı tır çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Polonyalı sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lalapaşa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Diğer tır sürücüsü G.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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