Ters yöne giren araç dehşet saçtı

Ters yöne giren araç dehşet saçtı
Edirne'de TEM Otoyolu'nda ters yönde giden bir otomobil bariyere çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Edirne'de TEM Otoyolu'nun denetim istasyonu önünde ters yönde giden otomobil bariyere çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Edirne gişeleri mevkisinde bulunan Karayolları Denetim İstasyonu önünde meydana geldi. A.T.C.'nin kullandığı otomobil, ters yönde ilerleyerek bariyere çarptı.

TERS YÖNE GİRDİ, DEHŞET SAÇTI

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü A.T.C. ile yanındaki A.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
