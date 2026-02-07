Tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kapucu Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),