Tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
İpsala ilçesinde Kapucu Mahallesi'nde tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kapucu Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

500

