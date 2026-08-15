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Meriç'te yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Meriç'te yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale geldi; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Meriç'e bağlı Subaşı beldesinde M.K.'ye ait evde dün, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi kendisini dışarıya atarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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