Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde yangın denetimi yapıldı
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangın güvenliği kapsamında itfaiye ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetim, çevre ve iş sağlığı uzmanlarının katılımıyla gerçekleşti.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün hizmet binasında yangın güvenliği kapsamında itfaiye ekiplerince kontroller yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının da katıldığı denetimde bina genelinde yangın algılama ve uyarı sistemleri, acil çıkış kapıları, yangın söndürme ekipmanları, tahliye yolları ve bina güvenlik altyapısı incelendi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel