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Edirne'de tarım teşkilatının koordinasyon toplantısı yapıldı

Edirne'de tarım teşkilatının koordinasyon toplantısı yapıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum müdürleri Edirne'de bir araya gelerek koordinasyonu güçlendirme ve yaz yangınlarına karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların müdürlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıkların oluşturabileceği orman ve anız yangınlarına karşı alınacak tedbirler de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı
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