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Edirne'de tarım aletleri çalındı

Edirne'de tarım aletlerini bırakan bir kişi, aletlerin çalındığını fark ederek polise başvurdu. Şikayetçi olan kişi, olayı Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne bildirdi.