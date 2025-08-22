Edirne'de Tarihi Restorasyon Projesi Tamamlanıyor

EDİRNE'de kentin trafiğe kapalı en büyük caddesi konumundaki Saraçlar Caddesi'nde 189'u tarihi nitelikte toplam 333 yapıda restorasyon çalışmaları yılsonu itibarıyla tamamlanacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, ", Türkiye'mize yakışır bir şekilde restorasyonunu tamamlayacağız. Zemin yenilenecek, ışıklandırmalar, oturma alanlarıyla beraber bambaşka bir şehir merkezi olacak burası inşallah" dedi.

Kentte geçen yıl ekim ayında başlayan Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında, caddede 189'u tarihi nitelikte olan 333 yapı restorasyona alındı. Aradan geçen süreçte proje kapsamında cadde ile bitişik Balık Pazarı ile Çilingirler ve Orhaniye caddeleri de projeye dahil edildi. Toplam 1500 metre uzunluğundaki caddede devam eden çalışmaları inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, görevlilerden bilgi aldı. Sezer, "Edirne'nin bir nevi kalbindeyiz. Saraçlar Caddesi, Edirne'de en fazla hareketliliğin olduğu, tarihi yapıların olduğu bir caddemiz. Burada toplamda 1500 metre uzunluğunda bir alanda düzenleme yapıyoruz, restorasyon çalışması yapıyoruz. Bu restorasyon çalışmalarında da 333 yapı, şu anda restore ediliyor. Saraçlar Caddesi büyük oranda tamamlandı ve Çilingirler, Balık Pazarı ve Orhaniye caddeleriyle beraber devam edecek. Bir taraftan da stadyumun bulunduğu alandaki kent meydanı çalışmalarıyla ilgili projesi tamamlandı. Oranın da proje revizyonlarını yapıyoruz, bazı konularda yeniden düzenleme yapılıyor. Burası tamamlandığı zaman, bütünsellik arz edecek şekilde Saraçlar'dan Tunca Nehri'ne kadar alanda büyük bir düzenleme hem alışveriş hem de diğer aktivitelerin yapılacağı büyük bir alanı düzenlemiş bulunacağız" dedi.

'189'U TARİHİ YAPI KONUMUNDA'

Projenin, Türkiye'nin en büyük restorasyon çalışmalarından birisi olduğunu ifade eden Sezer, "Halihazırda Türkiye'deki en büyük restorasyon çalışmalarından bir tanesi yapılıyor. 333 yapının restore edilmesi, bunların 189 tanesi tarihi yapı konumunda. Bunlar yeniden restore edilmesi bizim açımızdan çok önemli. Bu manada hem Cumhurbaşkanımıza hem Kültür Bakanımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü hem binaları restore ettiriyoruz hem de bir nevi cadde düzenlemesi de yaptıracağız. Buradan da Kaleiçi'ne doğru devam edecek bu çalışma" diye konuştu.

'YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE BİTİRMİŞ OLURUZ'

Vali Sezer, projeyi, yıl sonu itibarıyla yüzde 90'ın üzerinde bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bunların tamamlandığı durumda Edirne tarihi kent alanı, eski şehir dediğimiz alan tamamen düzenlenmiş olacak ve birbirinden güzel konaklar, konakların hepsine fonksiyon verilmiş, kimi konaklama amacıyla, kimi gastronomi amacıyla, kimi workshoplar amacıyla kullanılacak, sokaklar, birbirinden güzel konaklar, tarihi yapılarla beraber gerçekten de Türkiye'nin, dünyanın en güzel şehir merkezlerinden bir tanesi haline gelecek. Burası da hızlı bir şekilde devam ediyor. Sene sonuna doğru Saraçlar'ın büyük bir kısmı tamamlanmış olur. Yüzde 90'ın üzerinde bitirmiş oluruz. Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı. Proje de dediğim gibi diğer alanlara doğru devam edecek" dedi.

'BAMBAŞKA BİR ŞEHİR MERKEZİ OLACAK'

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şehir merkezinin bambaşka bir görünüme kavuşacağını da vurgulayan Sezer, "Bir taraftan da projeleri çiziyoruz, sokak projelerini çiziyoruz ki devam etsin diye kurulla beraber. Onlar da çok büyük destek veriyorlar. İnşallah dediğim gibi burası Edirne'nin kalbi, bu kalbi Edirne'ye yakışır bir şekilde, Türkiye'mize yakışır bir şekilde restorasyonunu tamamlayacağız. Zemin yenilenecek, ışıklandırmalar, oturma alanlarıyla beraber bambaşka bir şehir merkezi olacak burası inşallah" diye konuştu.