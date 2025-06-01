Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırma girişimini önleyerek otomobilin bagajında neoklasik döneme ait bir kadın heykeli ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağını tespit etti.

Ekiplerin ortak çalışması kapsamında Manisa'dan yola çıkan otomobil kent girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada bagajdaki çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli ele geçirildi.

Ekiplerce 3 zanlı gözaltına alındı, heykel müze yetkililerine teslim edildi.

Müze yetkilileri, başsız heykelin 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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