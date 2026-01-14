Haberler

Edirne'de Otomobil Tarlaya Devrildi: 2 Yaralı

Güncelleme:
Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlada devrildi, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak devrildiği tarlada ters dönen otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Edirne-Havsa arasındaki D-100 kara yolunun Oğulpaşa köyü yakınlarında meydana geldi. E.K.T. yönetimindeki 22 UP 622 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine takla atarak tarlaya devrildi. Yaklaşık 100 metre savrulan ve tarlada ters dönen otomobilden fırlayan T.B. ile sürücü E.K.T., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan T.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
