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Edirne'de Tabanca İle Vurulan Kişi Yaralandı

Edirne'de Tabanca İle Vurulan Kişi Yaralandı

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Edirne'de, sanayi sitesinde husumetlisi S.C.E. tarafından tabancayla göğsünden vurulan Önay Ediz, yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE'de, sanayi sitesinde husumetlisi S.C.E. tarafından tabancayla göğsünden vurulan Önay Ediz, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrikçide meydana geldi. İşletmede çalışan Önay Ediz, iş yerine gelen ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.C.E. ile tartıştı. Bu sırada S.C.E., üzerindeki tabancayla Ediz'e 7 el ateş ettikten sonra kaçtı. Bacakları ve eline isabet eden 3 kurşunla yaralanan Ediz, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kaçan S.C.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

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