Edirne'ye Süloğlu Barajı'ndan su temini için isale hattındaki yenileme çalışmaları sürüyor

Edirne'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen Süloğlu Barajı İsale Hattı'nı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında kente daha verimli ve güvenli içme suyunun sağlanması hedefleniyor.

Süloğlu Barajı'ndan temin edilecek 8 milyon metreküp içme suyu, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki yeni isale hattı ile kente ulaştırılacak.

Yenileme çalışmalarıyla mevcut hattın daha dayanıklı, modern ve kesintisiz hizmet verebilir hale getirilmesi planlanıyor.

İsale hattındaki kazı çalışmalarının ardından boru döşeme işlemlerinin de büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, boruların üzerini zarar görmeyecek şekilde kum ve toprakla kapatıyor.

Edirne'de kuraklık nedeniyle yaşanacak su kesintilerini önleyecek projede çalışmaların gelecek ay tamamlanması hedefleniyor.