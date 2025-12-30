Haberler

Edirne'de 10 gündür suların akmadığı mahalleliden tepki

Edirne'de 10 gündür suların akmadığı mahalleliden tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde yaklaşık 10 gündür süren su kesintilerine karşı mahalle sakinleri eylem düzenleyerek yetkililerden çözüm talep etti. Suyun kesildiği günler boyunca zor durumda kalan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istedi.

EDİRNE'de yaklaşık 10 gündür su kesintilerinin yaşandığı Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenledikleri eylemle tepki gösterdi.

Edirne'nin merkeze bağlı Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde son bir haftadır sık sık su kesintileri yaşanıyor. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında düştüğü kentte mahalle sakinleri su ihtiyaçlarını bidonlarla çeşmelerden sağlamaya çalışıyor. Mahalleye giden su borusu hattındaki arızalar nedeniyle yaşanan su kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar meydanda toplanıp mağduriyetlerini dile getirdi. Belediyeden sularının neden kesildiğini ve ne zaman su verileceği konusunda bir açıklama yapılmadığını söyleyen mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

'10 GÜNDEN BERİ ISINAMIYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Adem Tekin, sular olmadığı için mağdur olduklarını belirterek, "10 günden beri ısınamıyoruz, bir karış suyumuz yok. Bu çileyi çekmek zorunda mıyız? Neden hizmet yapılmıyor? Vergi veriyoruz, hizmetini de bekliyoruz. Su parasını takır takır ödüyoruz. İlla çıkıp başka yerlere mi şikayet edelim? Evde çocuklarımız var, yazıktır" dedi.

Kamil Kelemer de yetkililerin soruna çözüm bulmasını isteyerek, "Yaklaşık 10 gündür sularımız akmıyor. Burada taşıma suyuyla evlerimize su götürüyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz, sadece yetkililerin bize el uzatmasını istiyoruz. Halk olarak buraya toplanmamızın nedeni bu. Yetkililer artık buna el atsın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Abraham'ın yerine yılın en iyi futbolcusu! Beşiktaş bombayı patlatıyor

Tammy Abraham'ın yerine yılın en iyi futbolcusu
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu